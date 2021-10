Zgodnie z naszą strategią, chcemy być bliżej klientów i umożliwiać im dokonywanie zakupów w IKEA na różne sposoby, włączając w to ofertę gastronomiczną. Ofertę tę nieustannie także rozwijamy, uwzględniając różne potrzeby i oczekiwania klientów. Dodajemy więcej opcji wege oraz roślinnych do menu w restauracjach IKEA. Są one smaczne i jednocześnie przyjazne środowisku. Chcemy w ten sposób inspirować do bardziej zdrowych i zrównoważonych wyborów w codziennej diecie. Opcja dostawy w naszej ofercie gastronomicznej to kolejny krok w kierunku zwiększenia dostępności zdrowej, przystępnej cenowo żywności dla wielu ludzi - powiedział krajowy kierownik ds. IKEA Food, IKEA Retail w Polsce Mirosław Forycki, cytowany w komunikacie.

Gdzie można skorzystać z dostaw?

W pierwszym etapie współpracy z dostaw będą mogli skorzystać mieszkańcy Krakowa, Katowic, Lublina i Poznania w wybranych strefach, a już w listopadzie z tej opcji będą mogli skorzystać mieszkańcy wybranych dzielnic Warszawy. Kurierzy Glovo dostarczą wybrane pozycje dostępne w menu restauracyjnym oraz szwedzkim sklepiku IKEA.

W Glovo wciąż dążymy do realizacji naszej misji, którą jest zrozumienie stylu życia naszych gości oraz zapewnienie im wszystkiego czego potrzebują w swoich miastach w sposób szybki, wygodny i ekologiczny. Uruchomienie naszej współpracy z IKEA Retail w Polsce jest więc naturalnym krokiem naprzód, który doskonale wpisuje się w naszą strategię - powiedział partner business leader w Glovo Polska Agnieszka Lityńska.

Wszystkie zamówienia dostarczane będą w ekologicznych opakowaniach. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy poszczególnych sklepów IKEA, podano także.

Grupa Ingka w Polsce posiada obecnie dwanaście sklepów IKEA i ponad 60 Punktów Odbioru Zamówień IKEA (łącznie z Punktami Mobilnymi oraz sklepami), które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem kilku centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji. Do Grupy Ingka należy również sześć farm wiatrowych w Polsce.