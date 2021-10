Do końca października Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła już 68 nowych projektów. To o 33 więcej niż przed rokiem i 22 więcej niż w 2019 r. To również niemal tyle, ile w całym 2017 r., który był dotychczas najlepszy pod tym względem - na koncie PAIH znalazło się wtedy 70 nowych inwestycji.