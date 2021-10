W komunikacie przekazanym przez rzecznik Prokuratury Okręgowej Aleksandrę Skrzyniarz poinformowano, że akt oskarżenia w tej sprawie został w piątek skierowany przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ochota do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

Reklama

"Piotr J. oskarżony został o doprowadzenie 7 autorów książek do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów i wypłaty należnego wynagrodzenia. W toku postępowania ustalono, że na skutek działania ww. pokrzywdzeni odnieśli szkody w wysokości od 7.500 złotych do 30.000 złotych. Czyny zarzucone Piotrowi J. obejmują lata 2014-2021" - przekazano.

Jak podkreślono, przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o szefa wydawnictwa Editions Spotkania. W 2018 r. siedmiu autorów wydawanych tam książek - Sławomir Cenckiewicz, Witold Bagieński, Piotr Woyciechowski, Piotr Nisztor, Wojciech Dudziński, Maciej Marosz oraz Cezary Gmyz - skierowało do niego list otwarty. Sygnatariusze listu zarzucili J., że w latach 90-tych prowadził współpracę biznesową z przedstawicielami b. służb specjalnych PRL, a ponadto unika rozliczeń z autorami.

Właściciel wydawnictwa tłumaczył wówczas, że ataki zawarte w liście traktuje jako "kontynuację walk dawnej bezpieki". Będąc na emigracji w okresie PRL, byłem regularnie przedmiotem działań komunistycznych służb. Żaden z panów, którzy podpisali się pod listem, nie ma takich doświadczeń czy takiej ilości wydanych książek, których wartość i okoliczności wydania mówią same za siebie - podkreślił. Dodał też, że autorzy wydawanych przez jego oficynę książek otrzymali "poważne honoraria".

Reklama

Wydawnictwo Editions Spotkania

Wydawnictwo Editions Spotkania powstało w 1978 r. w Paryżu; drukowało wówczas książki zakazane w tym czasie w PRL.

Informację o skierowaniu aktu oskarżenia w tej sprawie podał też portal TVP Info.