- Spotkanie długie, merytoryczne, emocjonalne. Kilka przerw było. Istotne elementy tego porozumienia, które naszym zdaniem są ważne w perspektywie zakończenia tych negocjacji, udało nam się zaprezentować. Zakładamy, że w czwartek te negocjacje się zakończą - zapowiedział wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

- Trzeba powiedzieć, że w większości punktów jesteśmy bardzo daleko od uzyskania jakiegokolwiek porozumienia. Cały czas mamy takie głębokie przeświadczenie i jesteśmy gotowi do tego, aby osiągnąć porozumienie, ale oczekujemy cały czas na konkretne propozycje drugiej strony, które będą otwarte na nasze postulaty. Wymaga się od nas, abyśmy odchodzili od naszych postulatów godząc się na to, co proponuje ministerstwo. Czekamy na ten ruch z drugiej strony - mówił po rozmowach Tomasz Imiela, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.