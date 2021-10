Liczymy na możliwość porozumienia we wtorek. W czwartek będą rozmowy ostatniej szansy - dodał. Chcielibyśmy zapytać ministra, dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle. Dlaczego pana zdaniem nadal tu jesteśmy? Dlaczego oddziały szpitalne, całe szpitale wypowiadają umowy, skoro pana zdaniem jest tak fantastycznie w naszej ochronie zdrowia? - mówił na konferencji prasowej w Warszawie Kolbe.

Wyliczył placówki, w których zawieszono w ostatnim czasie działalność oddziałów z powodu braków kadrowych, a także wylistował miejscowości, gdzie są braki w obsadach karetek. "Nie odejdziemy stąd. Zaostrzamy protest. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, pracownicy ochrony zdrowia już zaczęli wypowiadać umowy o pracę. Ponadto zachęcamy do tego, aby medycy i nie medycy przechodzili na jeden etat, by mogli zadbać o swoje zdrowie i spędzić czas z rodzinami - przekazał Kolbe.

Dodał, że białe miasteczko działa już w pierwotnej formie, m.in. organizując wykłady. W weekend - jak przekazał - dla chętnych będą w nim prowadzone szczepienia przeciw COVID-19. Pytany o kolejne, planowane na wtorek, rozmowy z MZ, Kolbe przekazał, że protestujący się do nich przygotowują. Liczymy, że tym razem, a przypominam, że są to przedostatnie rozmowy, będzie możliwość zawarcia porozumienia. Jeśli pan minister dalej nie będzie gotowy, to w czwartek będą rozmowy ostatniej szansy - powiedział rzecznik białego miasteczka. Jeśli porozumienia nie będzie, będziemy zaostrzać protest jeszcze bardziej. Nie chcemy zabrzmieć, jakbyśmy kogoś straszyli. Kierujemy się dobrem pacjentów. Możliwości są szerokie - stwierdził.

Odbyły się cztery tury rozmów

Dotychczas odbyły się cztery spotkania kierownictwa resortu zdrowia i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie rozmawiano 21, 23, 28 i 30 września. Kolejne spotkanie planowane jest 2 października. Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

Według resortu zdrowia łączny koszty realizacji postulatów komitetu protestacyjnego byłyby ogromne. Kierownictwo MZ zaznacza, że realizacja postulatów płacowych protestujących medyków jest nie do udźwignięcia w przyszłorocznym budżecie i deklaruje, że chce rozmawiać o wynagrodzeniach i ścieżce ich wzrostu.

11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstało białe miasteczko 2.0, nawiązujące do białego miasteczka pielęgniarek z 2007 r.