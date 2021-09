W wywiadzie, który zostanie wyemitowany w niedzielę w programie CBS "Face the Nation", Erdogan oświadczył, że Turcja została zmuszona do nabycia rosyjskiego systemu S-400, ponieważ nie otrzymała amerykańskiego systemu Patriot, o który zabiegała. - Wytłumaczyłem to wszystko prezydentowi Bidenowi - dodał.

Reklama

Turcja mogła kupić Patriot?

Waszyngtoński dziennik "The Hill" przypomina, że w ciągu minionej dekady Ankara miała wiele okazji, by kupić Patriot od USA i administracja USA od dawna zaprzecza, by uniemożliwiła Turcji nabycie tego systemu.

"The Hill" zwrócił się do Białego Domu i resortu obrony z prośbą o skomentowanie wypowiedzi tureckiego prezydenta, ale na razie nie otrzymał odpowiedzi.

Zacieśnienie stosunków Turcja-Rosja

W piątek Erdogan oświadczył, że jego ostatnie rozmowy z Bidenem okazały się rozczarowujące i że jego kraj będzie dążył do bliższych stosunków z Rosją.

Erdogan ma spotkać się 29 września z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w czarnomorskim kurorcie Soczi. Turecki przywódca zapowiedział, że podczas tego spotkania będzie starał się zacieśnić stosunki z Moskwą.

Stosunki między USA a Turcją są napięte od kilku lat, a dwa lata temu jeszcze bardziej pogorszyły się, gdy Ankara kupiła rosyjski system S-400. Zakup ten doprowadził do wstrzymania sprzedaży Turcji myśliwców F-35 oraz do nałożenia przez USA sankcji na czołowych urzędników tureckiego przemysłu obronnego.