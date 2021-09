"Pieniądze na podwyżki dla medyków rząd powinien wziąć z akcyzy od papierosów i od alkoholu. Jeśli państwo opodatkowuje substancje, które powodują określone choroby, to niech bierze pieniądze za to, że sprzedawane są alkohol i papierosy, plus podatek cukrowy" – mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w Radiu ZET.

Poza tym premier mówi, że jest najlepiej na świecie, Polska ma najwięcej pieniędzy na świecie, wagony pieniędzy jadą z NBP – mówił szef PSL w Radiu ZET. Reklama To jak jest tak dobrze, to się nie dziwię, że taksówkarze protestują, protestują pracownicy budżetówki, pracownicy ZUS-u, ochrony zdrowia. Będą kolejne protesty – powiedział polityk. Popieramy medyków dopóki nie trzeba za to płacić. SONDAŻ DGP I RMF FM Zobacz również Kosiniak-Kamysz o medykach Kosiniak-Kamysz mówił o medykach, którzy nie korzystają z zaproszeń m.in. od prezydenckiej minister. Zawsze trzeba rozmawiać. Doradzałbym, że jak są zaproszenia, szansa na rozmowę, to lepiej z takiej szansy korzystać, niż nie. Ja bym poszedł na rozmowy – mówił w Radiu ZET prezes PSL i lekarz, Władysław Kosiniak-Kamysz. Czym innym jest twarde stawianie warunków, a czym innym jest nieuczestnictwo i niepowiedzenie tego prosto w oczy. Ja bym ich przekonywał do tego, że jak są zapraszani, to niech pokazują zawsze dobrą wolę – dodał. Polityk był pytany, czy będąc premierem poszedłby do "białego miasteczka". Kosiniak-Kamysz odpowiedział twierdząco.