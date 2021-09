Dialog z ministrem zdrowia się skończył, dlatego że jest to dialog jednostronny - powiedziała Ptok w TOK FM.

Nie zgadzamy się na to, żeby nie uwzględniano naszych postulatów, nie brano pod uwagę naszych argumentów. Mamy po prostu brać to, co jest położone na stole, albo nie ma o czym rozmawiać - mówiła przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Jesteśmy w tragicznej sytuacji kadrowej. Publiczna ochrona zdrowia kona - mówiła w TOK FM.

"Niedzielski zamknął się w bańce"

Mamy wrażenie, że minister zdrowia zamknął się w takiej bańce, ma swoją strefę komfortu. Przecież też czytamy doniesienia prasowe, że wychodzi z innych spotkań, tak jak wyszedł w trakcie odczytywania przeze mnie oświadczenia, jako przewodniczącej branży ochrony zdrowia - oceniła szefowa OZZPiP.

Ludzie są na dość wysokim poziomie irytacji - podkreśliła.