Dlaczego mamy wycofywać się z deklaracji, jeśli nie chcemy, by takie środowiska wywierały taką presję, również przemocą? – pytał Jan Duda na antenie TVN24 komentując to, że Bruksela chce wstrzymać wypłaty środków regionom, które przyjęły tzw. "uchwałę anty-LGBT". Ojciec głowy państwa ma bowiem szczwany plan na to, jak "oszukać" Brukselę - radni zmienią nazwę i treść dokumentu. Na przykład zastąpi się słowo "ideologia LGBT” słowem "ideologia płciowości kulturowej" lub "neomarksistowska ideologia płciowości kulturowej" - wyjaśnił.

Aktywiści LGBT nie wierzą w szanse powodzenia planu Dudy