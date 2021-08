Jako jedna z ostatnich sieci postanowiliśmy otworzyć część naszych sklepów w niedziele, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Równość i transparentność uwarunkowań prawnych jest dla nas bardzo ważna. Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku. Ta zmiana poprzedzona była długotrwałymi wnikliwymi analizami wielu uwarunkowań, takich jak działania konkurentów oraz prośby i oczekiwania konsumentów. Wierzymy, że to rozwiązanie wpłynie pozytywnie na komfort naszych klientów, którzy dopytywali o możliwość dokonywania zakupów w niedziele niehandlowe jak również o usługi pocztowe. Rozwiązanie to wprowadzamy w lokalizacjach w których inne sieci handlowe również prowadzą działalność we wszystkie dni tygodnia. Wysoką jakość świadczonych usług pocztowych zapewnią nasi renomowani partnerzy - DHL oraz PointPack - powiedziała Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz, cytowana w komunikacie.

Sieć 31 sierpnia przekaże szczegółowe informacje na temat sklepów czynnych przez 7 dni w tygodniu.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy. Obecnie w 29 krajach istnieje około 11 550 sklepów tej marki, a w Polsce ok. 760.