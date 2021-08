Były żołnierz o sytuacji w Usnarzu

Reklama

Z drugiej strony jednak jesteśmy państwem Unii Europejskiej i państwo musi podejmować określone działania, które po pierwsze zabezpieczą granicę UE, a po drugie nie doprowadzą do sytuacji, w której staniemy przed szerokim kryzysem migracyjnym, bo to jest testowanie naszego działania - podkreślił w TOK FM.

Gdybym tam był, to jako człowiek chciałby tym ludziom pomóc - przyznał płk Dachowicz.

Prowadzący rozmowę dziennikarz zapytał byłego żołnierza, czy podałby wodę i chleb uchodźcom.

Dachowicz odpowiedział twierdząco.

A gdyby to oznaczało złamanie rozkazu? - dopytywał dziennikarz.

Jeżeli fakt niepodania tego chleba zagrażałby życiu lub zdrowiu tych ludzi, to bym im podał. Natomiast jeżeli takiego zagrożenia nie by nie było, to wykonałbym rozkaz - podkreślił.