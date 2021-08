Wczoraj zwołano nadzwyczajną sesję małopolskiego sejmiku w sprawie ewentualnego wycofania się z uchwały. Nie udała się z powodów technicznych, zawiodła transmisja online i posiedzenie odroczono do czwartku. Sporna deklaracja „w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych” została przyjęta w 2019 r. głosam(ma 24 spośród 39 radnych). Ale dzisiaj nie wszyscy radni z klubu PiS popierają dokument. Tomasz Urynowicz, wicemarszałek z Porozumienia Jarosława Gowina (obecnie poza Zjednoczoną Prawicą), który głosował dwa lata temu za uchwałą, wzywa do wycofania dokumentu. – Błagam kolegów radnych o opamiętanie – pisał na Twitterze.