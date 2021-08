– Nigdy człowieka nie spotkałem – zarzeka się dziś Dariusz Joński (KO). – Ja to podpisałam? Głupia sprawa, wiem, że powinnam czytać i pamiętać, co podpisuję – mówi(KO). Lista parlamentarzystów, którzy odpowiadają podobnie, jest dużo dłuższa i ponadpartyjna. Jak słyszymy od jednego z polityków PiS , posłowie są oceniani według zasady: im więcej interpelacji, tym wyższe noty w partii i terenie. W teorii interpelacja jest bowiem jedną z form kontroli parlamentarnej. – Dziś piszą je asystenci, inspirowani z zewnątrz. A posłowie podpisują. To idzie w dziesiątki, setki – słyszymy.