We wtorek po południu sejmowa komisja regulaminowa zajmie się rozpatrzeniem wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej szefa NIK Mariana Banasia. Prawdopodobnie w środę wniosek trafi pod obrady Sejmu.

Reklama

Dzisiaj spotkają się parlamentarzyści Porozumienia i będziemy podejmować ostateczne decyzje, w jaki sposób zagłosujemy, jeżeli to głosowanie odbędzie się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu - poinformowała rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Sroka przyznała, że w tej chwili decyzji ostatecznej, jak Porozumienie zagłosuje, jeszcze nie ma.

Trzeba zapoznać się dokładnie z uzasadnieniem (wniosku), które będzie prezentowane. Także ta dyskusja przed nami - wyjaśniła. Jej zdaniem ostateczna decyzja co do głosowania posłów Porozumienia będzie podjęta dzisiaj, "jeżeli okaże się, że te głosowanie będzie (w środę)".

Ultimatum dla PiS

Dziennikarze pytali także, czy od sobotniego "ultimatum dla PiS", koalicjant wykonał jakieś gesty w stronę Porozumienia np. w sprawie rozmów o kluczowych dla tego ugrupowania kwestiach. Wicerzecznik partii Jan Strzeżek zaprzeczył.

Na razie minęły 72 godziny i jeszcze ze strony Prawa i Sprawiedliwości żadne tego typu sygnały się nie pokazały - powiedział.

Strzeżek podkreślił, że w sobotę przedstawiciele Porozumienia "mówili w bardzo precyzyjny sposób", że "do momentu zakończenia procesu legislacyjnego wszystko jest jeszcze otwarte". Zaznaczył też, że jego partia "nie zejdzie" z oczekiwań dotyczących "wolności samorządów i wsparcia dla samorządów, wolności mediów, kwestii wspierania - i ratowania w tej chwili - polskich przedsiębiorstw, klasy średniej".

Pytany, ile czasu Porozumienie daje PiS na ewentualne dostosowanie się do tych oczekiwań, Strzeżek odparł, że "tym momentem" będą "realne czyny, głosowania, a nie deklaracje".

Dziennikarze pytali też, czy są zaplanowane spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem Jarosławem Gowinem, Sroka zaprzeczyła.

Nie. W tej chwili nie mamy żadnych konkretnych terminów, o których moglibyśmy państwu powiedzieć. Ale oczywiście rozmowy trwają, (...) tak jak powiedział wczoraj dość wyraźnie pan (wice)premier Gowin, oczywiście ten kontakt jest - powiedziała.

Zdaniem rzeczniczki Porozumienia należy jeszcze poczekać. Nasze oświadczenie zostało wydane w ostatni weekend, a dzisiaj mamy dopiero wtorek - zaznaczyła. Zwróciła też uwagę, że ustawy podatkowe - według zapowiedzi PiS - mają być głosowane dopiero we wrześniu. Także to jest jeszcze ten moment czasu do tego, żeby ustosunkować się do naszych propozycji - mówiła.

Sroka o Lex TVN

Reklama

Sroka odniosła się też do kwestii nowelizacji tzw. ustawy medialnej. Jeżeli chodzi o Lex TVN, tutaj też czekamy na informację, czy to głosowanie odbędzie się już na najbliższym posiedzeniu Sejmu - poinformowała.

W sobotę odbyło się posiedzenie zarządu Porozumienia, podczas którego politycy tego ugrupowania mieli zdecydować o dalszej współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy. W konsekwencji politycy tej partii wydali oświadczenie, w którym uzależnili swoje funkcjonowanie w koalicji od poparcia ich postulatów dotyczących reform podatkowych i ustawy medialnej. W oświadczeniu zarząd Porozumienia poinformował, że nie poprze zmian podatkowych, zmian w finansowaniu samorządów i zmian w prawie medialnym bez uwzględnienia ich postulatów.

We wtorek przed południem wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że prezydium Komitetu Politycznego PiS będzie we wtorek po południu rozmawiać m.in. o zmianach w tzw. ustawie medialnej.

Dopytywany, czy PiS ma wątpliwości co do projektowanej nowelizacji, którego pierwsze czytanie przeprowadziła 27 lipca komisja kultury i środków przekazu, odpowiedział: Nie, nie mamy wątpliwości. Zdecydujemy, czy teraz, czy nie (projekt wejdzie pod obrady Sejmu-PAP) - powiedział Terlecki.

Jak zaznaczył, jeszcze nie wiadomo, czy projekt będzie przez Sejm omawiany w środę. Zdecydujemy. Dzisiaj jest prezydium komitetu, a jutro Prezydium (Sejmu) - dodał Terlecki.

Pytany, od czego zależy pojawienie się projektu w Sejmie w środę lub odsunięcie go w czasie, Terlecki odpowiedział: "jest trochę głosowań". Nie chcemy, żeby Sejm trwał dwa dni, tylko jeden - musimy się zmieścić w tym jednym dniu, a (posiedzenie) zaczyna się (w środę) dopiero o 11.30, więc nie mamy dużo czasu - powiedział. Według niego nie decydują o tym kwestie polityczne, tylko techniczne.