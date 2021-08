Jesteśmy dopiero na początku procedury zakupowej i patrząc na harce rządzących wokół koncesji dla TVN, wcale nie jest oczywiste, że dojdzie do finalizacji tej transakcji. Jeśli jednak tak się stanie, będzie to kolejny element uzbrojenia, który nabędziemy od Wielkiego Brata zza Atlantyku. To sprawia, że w coraz większym stopniu będziemy skazani na jego łaskę i niełaskę. Czy rządzący mają pomysł co zrobimy, jeśli wujek Sam nie pozwolić użyć broni, którą od niego kupiliśmy?