"Prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś salon polskiej marki patriotycznej Red is Bad" - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta na Twitterze. "Podczas spotkania rozmawiał o misji firmy, a także sytuacji polskich przedsiębiorców wywołanej przez pandemię koronawirusa" - podkreślono.

Reklama

Red is Bad to polska firma odzieżowa produkująca odzież patriotyczną - ubrania z motywami i symbolami patriotycznymi oraz nawiązującymi do polskiej historii. Założona została przez Jakuba Iwańskiego oraz Pawła Szopę w 2012 roku.