Tego rodzaju lokale z reguły działają dyskretnie, co często uniemożliwia skuteczne śledzenie kontaktów i tworzy "lukę w nadzorze" – ocenił były szef Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC) Dzung Ki Suk.

Agencje towarzyskie źródłami zakażeń?

Instytucja ta, obecnie nazywana Koreańską Agencją Kontroli Chorób (KDCA), zwracała niedawno uwagę, że wiele infekcji wykrytych od maja wiązało się z "aktywnością nocną". - Wspólne jedzenie i picie, rozmowy bez maseczek w słabo wietrzonych pomieszczeniach tworzą optymalne środowisko dla zakażeń – mówił szef wydziału śledzenia kontaktów Li Sang Won.

Dwa tygodnie temu ognisko niebezpiecznego wariantu Delta pojawiło się w świadczącym usługi seksualne barze karaoke w mieście Daejeon, a wśród pracownic i klientów wykryto 40 zakażeń. Wcześniej podobne skupisko infekcji wykryto w pobliskim mieście Cheongju.

W ostatnich tygodniach ogniska wiązane z agencjami towarzyskimi zgłaszano również w portowym mieście Pusan i kilku miejscowościach w otaczającej je prowincji Gyeongsang Południowy – przypomina gazeta.

Z lokalami rozrywkowymi wiązana była też jedna trzecia z ok. 200 zakażeń wykrytych w tym miesiącu na wakacyjnej wyspie Czedżu. Władze zapowiedziały dopisanie osób pracujących w takich instytucjach do grup z priorytetowym dostępem do szczepień, ale wycofały się z tego pomysłu, ponieważ nie spodobał się innym mieszkańcom.

"Leseferyzm" resortu zdrowia

Tymczasem w wielu częściach kraju lokale "rozrywki dla dorosłych" mogły pracować mimo restrykcji wprowadzonych w związku z czwartą falą pandemii. Ekspert ds. chorób zakaźnych Kim Wu Dzu podkreślił, że nawet przy obostrzeniach najwyższego stopnia, jakie obowiązują obecnie w Seulu, takie przybytki mogą przyjmować klientów do godz. 22.

- Zdumiewa mnie, że bary czy puby z parkietami do tańca oraz kluby nocne nie mogą być otwarte, podczas gdy lokale stwarzające zapewne większe ryzyko mogą. To nie świadczy o prawidłowej ocenie ryzyka – powiedział, zarzucając ministerstwu zdrowia "leseferyzm".

KDCA zgłosiła w poniedziałek 1252 nowe zakażenia koronawirusem. Najnowsza fala pandemii jest wyższa niż poprzednie, a od prawie dwóch tygodni dobowe bilanse nie spadają poniżej tysiąca. Ogniska bardziej zaraźliwego wariantu Delta wykrywane są w szkołach, sklepach i firmach

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło 16,1 mln osób, czyli 31,4 proc. mieszkańców Korei Płd. W pełni zaszczepionych jest 6,6 mln ludzi – poinformowała KDCA. W poniedziałek w kraju rozpoczęły się szczepienia nauczycieli i uczniów najstarszych klas szkół średnich przed listopadowym egzaminem wstępnym na studia, odpowiednikiem matury.