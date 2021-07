"Raport Lewicy to podsumowanie Polski w czasach Covidu, to pierwszy dokument, który zbiera całą wiedzę o sprawach dotyczących pandemii; zawiera zarówno pozytywne jak i krytyczne oceny działań władzy, ale nie jest to dokument polityczny" - powiedział PAP Krzysztof Gawkowski (Lewica).

We wtorek na stadionie PGE Narodowy zaprezentowany zostanie raport Lewicy pt. "Polska w pandemii. Księga błędów i zaniechań rządu PiS". Po prezentacji planowana jest debata ekspertów pt. "Zdążyć przed czwartą falą". Gawkowski powiedział PAP, że raport Lewicy to przede wszystkim pierwszy dokument, który zbiera całą wiedzę o sprawach dotyczących pandemii w jedną całość. - Jest też "białą księgą" pokazującą zarówno to, gdzie władza stanęła na wysokości zadania, jak i miejsca, w których nie podołała - zaznaczył. Wyjaśnił, że raport obejmuje wydarzenia od pojawienia się pierwszych informacji o koronawirusie, czyli od stycznia i lutego 2020 roku, aż po końcówkę ostatniej, trzeciej fali epidemii, czyli maj i czerwiec tego roku. - To jest istne podsumowanie Polski w czasach Covidu - stwierdził Gawkowski. Dodał, że raport zawiera także rekomendacje na przyszłość i opis tego, jak państwo powinno reagować, a czego nie powinno robić przy ewentualnych kolejnych zagrożeniach epidemicznych. Raport apolityczny? Gawkowski pytany, jaki obraz państwa i władz publicznych wyłania się z raportu Lewicy odparł, że pojawiają się zarówno oceny pozytywne, jak i bardzo krytyczne. - To jest raport bardzo rzetelny, to rzetelny, a nie polityczny opis pandemii - zapewnił. Pytany, które decyzje podejmowane w pandemii Lewica ocenia pozytywnie, wskazał na powoływanie szpitali covidowych. - Złym elementem były na pewno procedury, które utrudniały dostęp do lekarza - zaznaczył. Gawkowski podkreślił w kontekście ewentualnych kolejnych zagrożeń epidemicznych konieczność przygotowania odpowiednich procedur, oddanie decyzji w ręce specjalistów, a nie polityków oraz konieczność inwestycji w służbę zdrowia. Szef klubu Lewicy nie chciał zdradzić, kto dokładnie weźmie udział w debacie, ale zaznaczył, że będą to eksperci, którzy - jak powiedział - stali na pierwszej linii frontu w walce z epidemią. Mają rozmawiać m.in. o tym, co zrobić, żeby państwo było lepiej przygotowane na skutki pandemii oraz o tym jak być w przyszłości przygotowanym na ewentualne kolejne zagrożenie epidemiczne.