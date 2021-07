Premier Mateusz Morawiecki był w sobotę z wizytą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu. Zaznaczył, że jest to miasto o "ogromnych perspektywach".

Premier zauważył, w kontekście tworzenia przestrzeni do życia w mniejszych miastach, że chodzi o to, aby stworzyć takie warunki, by nie tylko było przyjemnie w nich żyć, ale też by były w nich perspektywy zawodowe. Jako przykład inwestycji poczynionych w Zgierzu wspomniał o 15 mln zł przeznaczonych na rewitalizację Domów Tkaczy. Zaznaczył, że dzięki temu będzie można pokazać piękno i historię Zgierza, przyciągnąć turystów. To przykład tego, jak działa i ma działać Polski Ład w swoim programie inwestycyjnym - zaznaczył.

Premier: W ciągu dekady mamy szansę zarabiać średnią unijną

Premier pokreślił dalej, że tym, co podnosi perspektywy rozwoju, produktywność jest tworzenie miejsc pracy, które "jest w centrum Polskiego Ładu". Wspomniał też o tym, że w tym regionie powstał dobry splot tras: S14, S8, A1, A2, co wpływa na to, że miejsce przyciąga inwestorów.

To naprawdę znakomite miejsce do przyciągania inwestorów, a to oznacza nowe miejsca pracy, a to oznacza podnoszenie wynagrodzeń Polaków, a to oznacza, że w ciągu dekady mamy szansę jako Polacy zarabiać tyle, ile wynosi średnia unijna, a na takim poziomie nie byliśmy nigdy - powiedział.