– W przypadkach pilnych czas oczekiwania na przyjęcie do poradni kardiologicznej, onkologicznej i diabetologicznej wynosi zero, do poradni pulmonologicznej 5 dni, a neurologicznej 25 dni. Jeśli chodzi o inne poradnie – do 38 dni. Wydłużeniu uległ natomiast czas oczekiwania na badania diagnostyczne, m.in. tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny – wylicza Dariusz Tworzydło, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.