Newport nie ma jeszcze czterdziestki, ale już dawno wyrobił sobie markę. I to międzynarodową. Po polsku mieliśmy w ostatnich latach zarówno jego „Pracę głęboką” (2018) jak i „Cyfrowy minimalizm” (2019), w których Newport rozwija swoją koncepcję najskuteczniejszej drogi do kariery. A recepta jest mieszanką kreatywności i autonomii.

Zwłaszcza tej drugiej nam w dzisiejszym świecie brakuje. Winni są jednak nie tyle ludzie, ile otaczające nas zewsząd technologie komunikacyjne. Ten – jak to określa Newport – hiperaktywny umysłowy rój. I to z niego trzeba się wyzwolić. Wtedy o karierę będzie łatwiej. „A World Without Email” (Świat bez e-maila) – to tytuł jego najnowszej (wydanej w tym roku) książki. Jeszcze na polski nieprzełożonej.