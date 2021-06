W grupie 70+ mamy już 77 proc. zaszczepionych bądź czekających na szczepienia - wyjaśnił Dworczyk. Dodał, że im młodsza grupa wiekowa, tym mniej osób zarejestrowanych lub zaszczepionych. To czynnik motywujący administrację, by przekonywać do szczepień - powiedział.

Reklama

Dodał, że to jednak wciąż za mało, by osiągnąć odporność populacyjną. Ostrzegł też przed przywróceniem lockdownu w czasie czwartej fali.

Szczepienia w aptekach i galeriach

Minister zapowiedział też, że w aptekach można będzie szczepić się nie tylko na koronawirus, ale także i na grypę. Do tego będą też punkty szczepień w galeriach handlowych. W ten sposób, robiąc zakupy będzie się można przy okazji zaszczepić.

Zauważył jednak Dworczyk, że spada liczba osób zapisujących się dziennie na szczepienia

Szefernaker: Dobra współpraca z samorządami

WIceszef MSWiA chwalił za to dobrą współpracę z samorządami - nawet z tymi, które są rządzone przez opozycję. Mówił, że udało się osiągnąć "porozumienie ponad podziałami". Szefernaker mówił też o zasadach konkursów na gminę, w której jest największy odsetek wyszczepionych mieszkańców. Środki na promocję szczepień osób powyżej 60 roku życia zależeć będą od wielkości gminy. Jak wytłumaczył, im mniejsza gmina tym mniej pieniędzy dostanie na takie działania.

Szefernaker dodał też, że będą konkursy dla gmin, które mają zmotywować włodarzy do specjalnych działań, by powalczyć o atrakcyjne nagrody pieniężne dla samorządów. Najbardziej. odporna gmina - z najwyższym odsetkiem zaszczepionych - dostanie dwa miliony złotych.

Prezes Totalizatora Sportowego: Wpisujemy się w walkę z pandemią

Loteria ma mieć charakter profrekwencyjny - mówił szef Totalizatora Sportowego. Ruszy ona 1 lipca i potrwa do 30 września. Finałowe losowanie odbędzie się 6 października. By w niej uczestniczyć trzeba być pełnoletnim i przejść kompletną procedurę szczepień. Do tego trzeba się zarejestrować - albo przez IKP albo przez infolinię 989 programu szczepień. Wystarczy uzupełnić dane i udzielić zgody na ich wykorzystywanie. Laureaci dostaną powiadomienia telefoniczne lub SMS-owe.

Każdy z uczestników ma 4 szanse na wygraną - nagrody tygodniowe, codzienne, miesięczne. W losowaniu nagród miesięcznych można wygrać dwa razy po 100 tyś. złotych oraz dwie Toyoty Corolle. Z kolei w losowaniu finałowych można wygrać albo dwie Toyoty CH-R albo dwie nagrody po milion złotych.

Nagrody natychmiastowe będzie można odebrać - dzięki specjalnemu kodowi SMS - w bankomatach PKO BP.

Reklama

Prezes Totalizatora zapewnia, że na potrzeby losowania nie będą używane dane osobowe pacjentów.