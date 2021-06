W ostatnich latach wzrasta świadomość społeczeństwa w zakresie ekologii, a zrównoważony rozwój staje się podstawą strategii wielu firm. DB Schenker jest w gronie przedsiębiorstw, które postawiły sobie jasne cele, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Na drodze do neutralności klimatycznej, do 2030 r. operator logistyczny zamierza zredukować emisję dwutlenku węgla o blisko 40 proc. względem 2006 r. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest wdrożenie złożonych zmian. Przykładem zrealizowanego kompleksowego projektu może być uruchomienie w 2019 r. niskoemisyjnego Oslo City Hub w centrum norweskiej stolicy. Obiekt umożliwia działalność transportowo-logistyczną z pominięciem paliw kopalnych. Zeroemisyjne centrum dystrybucyjne, świadcząc usługi dla klientów z miasta i okolic, korzysta jedynie z pojazdów z ekologicznym napędem.