To po stronie osoby, która jest zaszczepiona, jest konieczność udowodnienia, że jest zaszczepiona albo posiada certyfikat UCC. Obecnie takim dowodem jest wydruk z IKP, po 10 czerwca dowodem będzie aplikacja mobilna - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak zaznaczył minister zdrowia, osoby zaszczepione, które nie będą wliczane do limitów osób mogących uczestniczyć w imprezach, będą musiały okazać dowód szczepienia.

Oczywiście to zawsze jest odpowiedzialnością osoby, która deklaruje, że jest zaszczepiona. To po jej stronie jest możliwość czy koniczność udowodnienia, że jest zaszczepiona albo ma po prostu certyfikat (unijny certyfikat Covid-19 UCC - PAP) - stwierdził Niedzielski.

Doprecyzował, że obecnie takim dowodem posiadania certyfikatu UCC jest wydruk pobrany z Internetowego Konta Pacjenta, jednak po 10 czerwca będzie dostępna aplikacja mobilna, która pozwala na potwierdzenie posiadania certyfikatu.

Po 10 czerwca będzie można korzystać z takiej specjalnej aplikacji. Ona jest możliwa do zainstalowania na każdym telefonie i to umożliwia odczyt - poinformował minister zdrowia.

Niedzielski wyjaśnił, że to organizator imprezy będzie zobowiązany do sprawdzania, czy dany uczestnik posiada taki certyfikat, a uczestnik - do udowodnienia, że go posiada.