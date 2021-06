Mnóstwo ludzi, a praktycznie wszyscy musieli znaleźć sobie inne zajęcia w wolnym czasie, kiedy przez pandemię zamknięto galerie handlowe, kina, siłownie i biblioteki. Siedzenie na kanapie przed telewizorem to nie to samo, co pójście do kina, a wzięcie książki z półki we własnym domu nie jest tym samym, co wybieranie książek z regałów w bibliotece.

Kiedy by się zastanowić, to we wszystkim można znaleźć jakieś plusy, tak jak w tym, że zamknięto nas w domach. Reklama Podczas ciągłego siedzenia u siebie zaczynamy się nudzić i wtedy wpadają nam do głowy genialne pomysły, o których nigdy wcześniej nie myśleliśmy, rozwijamy pasje i znajdujemy nowe hobby. Co zmieniła pandemia w życiu nastolatków? Zobacz również Podczas siedzenia w domach można zacząć też doceniać, że wcześniej nie było zabronione wychodzenie z domu w każdej chwili i gdzie się chce. Wcześniej chętnie byśmy zostali przed komputerem w domu, a teraz można zatęsknić za wyjazdem do babci czy dziadka i posiedzeniem na świeżym powietrzu.