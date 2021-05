Prezydent Duda, który spotkał się w poniedziałek w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem, zwrócił uwagę na podpisane podczas wizyty umowy, w tym o zakupie przez Polskę tureckich bezzałogowych statków powietrznych zdolnych przenosić uzbrojenie. "Cieszę się, że działamy wspólnie w NATO, mając wspólne cele, tym głównym jest to, aby nasze państwa były bezpieczne i aby ograniczyć jakiekolwiek niebezpieczeństwa militarne w przestrzeni wokół naszych państw i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział prezydent RP.

Reklama

Wyraził zadowolenie ze współpracy przemysłów zbrojeniowych obu krajów i zawartych umów, w tym umowy o współpracy w ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego oraz kontraktu na tureckie bezzałogowce. Umowa, podpisana ze strony polskiej przez szefa MON Mariusza Błaszczaka, przewiduje zakup czterech zestawów taktycznego sytemu Bayraktar TB2 z 24 statkami powietrznymi, które przenoszą nie tylko wyposażenie rozpoznawcze, ale można je także uzbroić w pociski przeciwpancerne. Pierwszy zestaw ma zostać dostarczony w przyszłym roku.

Prezydent zwrócił uwagę, że spotkanie odbywa się przed planowanym na 14 czerwca szczytem NATO, dodał, że rozmowa z prezydentem Turcji dotyczyła również bezpieczeństwa w rejonie Morza Czarnego, suwerenności i międzynarodowo uznanych granic Ukrainy oraz sytuacji w Syrii i Libii. Przypomniał, że w programie jego wizyty jest spotkanie z polskimi żołnierzami sojuszniczej misji wsparcia Turcji w nadzorze wschodniej granicy Sojuszu.

Prezydent: Tureckie firmy od lat działają na rynku polskim

Po spotkaniu w Ankarze z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem, Andrzej Duda wyraził nadzieję, że niebawem wymiana gospodarcza między Polską a Turcją osiągnie poziom 10 mld dolarów rocznie. Ocenił, że rosnąca współpraca gospodarcza daje w tej kwestii nadzieję.

Tureckie firmy z powodzeniem od wielu lat działają na rynku polskim, w Polsce realizowanych jest wiele projektów inwestycyjnych chociażby w ramach Inicjatywy Trójmorza. Inwestycje drogowe - Via Carpatia, Via Baltica, inwestycje kolejowe, planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i związana z tym rozbudowa sieci kolejowej i drogowej (...) to jest duże pole do popisu dla firm tureckich, ich udziału w przetargach, które będą prowadziły do realizacji tych inwestycji - powiedział polski prezydent. Podkreślił, że chciałby również, aby "też polskie firmy mogły zająć poważne miejsce na rynku tureckim".

Prezydent Erdogan: Wyślemy do Polski samoloty w ramach misji Air Policing

Prezydent Turcji powiedział, że współpraca obu krajów będzie rozwijana, a podczas spotkania z prezydentem Dudą ustalili jej "ważne elementy". Wśród nich wymienił wzajemna wymianę handlową, która powinna - według niego - osiągnąć wartość 10 mld USD. W tej chwili jest to 6,5 mld USD - podał Erdogan. Wyraził przekonanie, że "uda się osiągnąć tę kwotę 10 mld USD".

Erdogan mówił o rozwoju przemysłu obronnego. Wspomniał o udziale polskich specjalistów w pracach tureckiej fabryki samolotów oraz politechniki stambulskiej. Niestety nie mogliśmy po tamtym wspólnym początku tego kontynuować, ale w tej chwili staramy się nadrobić te zaniedbania - powiedział prezydent Turcji.

Dodał, że jego kraj jest w czołówce dziesięciu państw na świecie zdolnych do projektowania i produkcji własnych statków powietrznych i morskich. Mówiąc o dronach bojowych, które Polska kupi od Turcji Erdogan ocenił, że są one "najlepsze wśród trzech krajów" NATO. Będziemy się z Polską dzielić tą technologią. (...) Po raz pierwszy kraj, który należy do NATO kupił od nas bezzałogowe środki powietrzne. Ta współpraca w tym zakresie będzie coraz bardziej stała - zapewnił Erdogan.

Zaznaczył ponadto, że cieszy go, iż Turcja jest dla Polaków popularnym kierunkiem wyjazdowym. Ocenił, że porozumienia pomiędzy oboma krajami zapewniają możliwość wymiany turystycznej. Polacy będą mogli przyjeżdżać tu na wakacje, będą mogli spokojnie i bez żadnych trosk, i obaw spędzać tutaj czas - zapewnił prezydent Turcji.

Erdogan mówił też o wspieraniu przez Polskę starań Turcji w sprawie akcesji do UE. Turcja swoją postawą i polityką prezentuje właściwy kierunek, a Polska nigdy nas nie opuszczała i odczuwaliśmy jej wsparcie - to, że kroczy obok nas - podkreślił.

Mówiąc o NATO ocenił, że Polska i Turcja są wzorcowymi partnerami. Pracujemy nad architekturą bezpieczeństwa w tym regionie, w którym wojska NATO się znajdują, obydwa kraje mają w to wkład" - powiedział Erdogan. Wyraził też wdzięczność za udział Polaków w misji NATO w Turcji. Poinformował, że Turcja wyśle do Polski samoloty w ramach misji Air Policing. Decyzja ta nie została jednak podjęta podczas wizyty prezydenta Polski. Obecność tureckich samolotów w bazie w Malborku w ramach misji NATO planowano już wcześniej.