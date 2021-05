Oświadczenia majątkowe władz stolicy zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Wynika z nich, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stracił ponad 36 tys. zł w pierwszym roku pandemii w porównaniu z rokiem 2019. Wówczas to jego roczne dochody wynosiły łącznie prawie 269 tys. zł. Składały się na to pensja prezydencka wynosząca ponad 151 tys. zł, wykłady na wyższej uczelni (ok. 46 tys. zł) i wpływy z wynajmu mieszkań, których jest właścicielem.

W roku 2020 Trzaskowskiemu wzrosły dochody z samej prezydentury - dostał z urzędu ponad 159 tys. zł (rok wcześniej było to ponad 151 tys. zł). Stracił natomiast na wynajmie mieszkań. W 2019 r. najemcy zapłacili mu ok. 50 tys. zł, a w 2020 już tylko 20 tys. zł.

OŚWIADCZENIA wiceprezydentów

Na plusie w 2020 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym znalazł się wiceprezydent Robert Soszyński. Jego łączne roczne dochody w 2019 r. wyniosły – jak zadeklarował - ponad 362 tys. zł. W tym roku zarobił o 19 tys. zł więcej - 381 tys. zł. Na te zarobki składają się wynagrodzenie urzędu miasta (297 tys. zł), wpływy z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej Kolei Mazowieckich (53 tys. zł) oraz wynajmu swoich mieszkań (31 tys. zł). Tysiąc złotych straciła w zeszłym roku w porównaniem z 2019 Renata Kaznowska. Wówczas pani wiceprezydent dostała z ratusza ponad 325 tys. zł. Do tego dorobiła sobie trochę, jako członek rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji – 57 tys. zł. Kryzys covidowy nie odbił się znacznie na jej dochodach. Z miasta miała w 2020 r. również ponad 325 tys. zł. Ale z tytułu zasiadania w RN MPRI dostała 56 tys. zł.

Dla wiceprezydenta Michała Olszewskiego, odpowiedzialnego m.in. za gospodarkę odpadami w stolicy, rok 2020 okazał się finansowym sukcesem. W 2019 r. jego dochody łącznie wyniosły 357 tys. zł, zeszłoroczne były o 5 tys. zł wyższe. W roku 2020, gdy wielu Polaków traciło środki do życia w wyniku pandemii, Olszewski osiągnął łączne dochody w wysokości prawie 363 tys. zł, jego urzędowe pobory jako wiceprezydenta wynosiły 322 tys. zł.

Więcej na swoim koncie bankowym zobaczyła również nowa wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Do ratusza trafiła w roku 2018, objęła stanowisko miejskiego koordynatora do spraw kultury. Rok później w urzędzie miasta zarobiła 235 tys. zł. W 2020 r. jej dochód przekroczył już 270 tys., a przecież swoje nowe stanowisko piastuje dopiero od listopada ubiegłego roku.