Jak poinformował Andrusiewicz, Polska zadeklarowała przystąpienie do pilotażowego programu certyfikatów szczepiennych.

Dodał, że złożona została cała dokumentacja dotycząca certyfikatów szczepiennych od strony Ministerstwa Zdrowia. - Ta dokumentacja była niezbędna dla konsorcjum prowadzącego testy, by wprowadzić Polskę do tego systemu testowania, a ostatecznie do systemu zielonych certyfikatów - zaznaczył.

Poinformował, że deklaracja przystąpienia do projektu została przedstawiona przez Polskę w poniedziałek. - Więc teraz decyzja już nie leży po naszej stronie - zaznaczył Andrusiewicz.

W związku z tym, że padła ta deklaracja, że jesteśmy gotowi już przystąpić do projektu - i stało się to jeszcze przed 20 maja, jak deklarowaliśmy ta data 20 maja to była data, z którą chcielibyśmy przystąpić do testów - ta deklaracja padła wczoraj. Konsorcjum teraz musi nas do tych testów dopuścić - zastrzegł.

Andrusiewicz poinformował, że są dwie prawdopodobne daty: 21 albo 25 maja. "Z prawdopodobieństwem - podkreślam, że to nie będzie zależało od nas - te testy zakończymy do 1 czerwca. Od 1 czerwca Polska będzie w pełni gotowa do przystąpienia do pracy w projekcie certyfikatów szczepiennych".