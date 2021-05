Polski Ład

Pięć filarów Polskiego Ładu:

7 proc. PKB na zdrowie,

obniżka podatków dla 18 mln Polaków,

inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy,

mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności,

emerytura bez podatku do 2500 zł.

Plan na zdrowie

Chcemy już w 2023 roku osiągnąć 6% PKB - to będzie na pewno przeszło 150, a może nawet 160 mld zł. Chcemy w 2027 roku osiągnąć 7%. To już będzie pewnie - jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem - około 200 mld zł - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński.

Zapowiedział też, że celem programu będzie dążenie do zwiększenia liczby lekarzy.

Mają też powstać nowe instytucje m.in: Fundusz Modernizacji Szpitali, Fundusz Medyczny i Agencja Rozwoju Szpitali. Ich celem ma być modernizacja szpitali, prowadzenie badań, które koncentrują się m.in. na onkologii i porządkowanie spraw w szpitalach.

Uczciwa praca – godna płaca

Wzrost kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł, likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego i dodatkowa ulga w PIT – to główne zmiany podatkowe, które mają się znaleźć w Polskim Ładzie.

Mieszkanie bez wkładu

W ramach Polskiego Ładu przewidziano program "Mieszkanie bez wkładu własnego", zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania.

Państwo będzie gwarantować maksymalnie 150 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny).

W ramach Polskiego Ładu przewidziano również, że realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Zdaniem pomysłodawców oznacza to skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy złotych dla inwestora.

Kapitał opiekuńczy

Rząd wprowadzi dodatkowy instrument finansowy dla rodzin. "To w sumie 12 000 zł, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim i kolejnym dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia” – czytamy.

Zdecydowaliśmy się, aby wesprzeć rodziców w pierwszych trzech latach po narodzinach dziecka. Wprowadzimy rodzinny kapitał opiekuńczy - 12 tys. zł do wykorzystania między 12. a 36. miesiącem życia dziecka - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Emerytura bez podatku do 2500 zł

Kolejny punkt to dbałość o lepsze życie dla naszych seniorów, to emerytura do 2,5 tysiąca złotych bez podatku - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konwencji, na której zaprezentowany został Polski Ład. Dodał, że oznacza to, iż "dla 2/3 wszystkich emerytów w kieszeni, w portfelu będzie można pozostawić dwa tysiące złotych netto rocznie, a więc sumę, która pomoże w zabezpieczeniu bezpieczeństwa, zdrowia naszym emerytom".