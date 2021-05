W czasie międzynarodowej konferencja V4+ COALITION PRO FAMILIA szef polskiego rządu powiedział, że "rodzina jest absolutnie podstawową komórką społeczną".

To w niej wykuwają się pierwsze wyobrażenia, pragnienia. To tam rodzi poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności, miłości i tam rodzi się po prostu człowiek - zaznaczył premier. Jak dodał - Polska chce wzmocnić jeszcze bardziej rolę rodziny w życiu społecznym.

Międzynarodowy Dzień Rodziny niech będzie takim symbolem i sygnałem posłanym całemu światu, że dla nas rodzina jest fundamentem, jest bardzo ważna - wskazał szef rządu.

Zwrócił uwagę, że w czasach III RP rodzina była traktowana nieco po macoszemu. Ta polityka Polski zdziecinniałej, jakby powiedział Brzozowski, czy Polski takiego pogodnego dogasania, albo - jak mówiliśmy, czy jak niektórzy komentatorzy mówili +ciepłej wody w kranie+, to była droga donikąd. To nie była droga wzmacniania polskiej rodziny - ocenił premier.

Jak zaznaczył, "to nie był przypadek, że w roku 2015 zmieniliśmy nazwę z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tym akcentem podstawowym na rodzinę".

Przyznał, że bardzo ważne są piękne chęci i szlachetne idee oraz wola polityczna, ale "bez zdolności do finansowej przebudowy architektury państwa byłyby, jak niedokończony dom, czy dom o paru piętrach, ale bez wykończenia, bez możliwości zamieszkania".

Morawiecki powiedział, że prawdziwym fundamentem i rewolucyjną zmianą był program, który mógł zadziać się dzięki przebudowie, albo mówiąc wprost - naprawie systemu finansów publicznych". Ten system był dziurawy jak durszlak - ocenił premier.

Zaznaczył, że "przed 2015 rokiem nie było pieniędzy, ponieważ nikt nie zadał sobie trudu, żeby doprowadzić do jego usprawnienia, uszczelnienia".

Podkreślił, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawy przystąpił do tych prac i pozyskał dodatkowe źródła finansowania w skutecznej walce z różnego rodzaju patologiami rynków, patologiami systemu finansów publicznych". Dzięki temu rozpoczęliśmy nasz program, którego kontynuacje przedstawimy za parę dni w ramach prezentowania Polskiego Ładu - podkreślił.

W konferencji biorą także udział minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceminister Stanisław Szwed i Barbar Socha, a także ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej oraz innych państw europejskich zajmujący się sprawami rodzin.

Morawiecki o 500 plus

Szef rządu podczas międzynarodowej konferencji V4+ COALITION PRO FAMILIA podkreślał, że poprzedni program partii rządzącej zasadzał się przede wszystkim na dodatku dla dzieci, czyli programie 500 plus. Wskazał, że do polskich rodzin trafiło za jego pośrednictwem ponad 140 mld zł.

Zaznaczył jednocześnie, że rodzina to także promocja wartości, życia, rodzin wielodzietnych. Bo rodzina jest obok państwa jako takiego, najlepszym wynalazkiem ludzkości. To właśnie w rodzinie pod osłoną państwa rodziły się najlepsze idee, wynalazki - mówił.

Kładziemy ogromny nacisk i będziemy dalej dbali o to, aby podstawowe cele, potrzeby rodzin były w odpowiedni sposób zabezpieczone. Zabezpieczone w budżecie, ale także w regulacjach, w polityce państwa polskiego, w polityce UE. Chcemy promować rodzinę w ramach UE, to jest dla nas jeden z podstawowych celów polityki społecznej na forum UE - zapewnił.

Morawiecki mówił ponadto, że Polska szczyci się polityką promocji rodzin. Rodzin, w których dzieci mogą być wychowywane w spokoju, bezpieczeństwie, miłości; mogą być kształcone, mogą rozwijać się, kształtować swoje talenty - powiedział.

Premier zachęcał też samorządy do promowania rodzin. W tym kontekście wskazał na ulgi dla rodzin - na komunikację publiczną, na wejścia do różnego rodzaju instytucji, oceniając, że to bardzo ważna rzecz. Chcemy wspierać te programy - przyznał Morawiecki.

Niech samorządy ręka w rękę z państwem, ręka w rękę z organizacjami pozarządowymi wypełniają tę niezwykle ważną funkcję jaką jest promocja życia w rodzinie - dodał.

Kontynuacja programu Rodzina 500 plus

Premier zamieścił również wpis na Facebooku, w którym wskazał, że w ramach trwającej polskiej prezydencji w ramach Grupy Wyszehradzkiej Polska przystępuje do kolejnych inicjatyw, aby jeszcze bardziej wzmocnić rolę rodziny w życiu społecznym.

Chcemy promować rodzinę w ramach Unii Europejskiej. Jest to jeden z głównych celów naszej polityki społecznej na unijnym forum, o którym mówiłem podczas szczytu w Porto. Kładziemy ogromny nacisk na to, by podstawowe potrzeby rodzin były w odpowiedni sposób zabezpieczone w budżecie i regulacjach prawnych - krajowych i międzynarodowych – napisał.

Wskazał, że rząd Zjednoczonej Prawicy, dzięki naprawie systemu finansów publicznych i uszczelnieniu systemu podatkowego, uruchomił program "Rodzina 500 plus". "Do Polaków popłynęło ponad 140 miliardów złotych. Kontynuację tego programu przedstawimy w ramach prezentowania Polskiego Nowego Ładu już w sobotę" – zapowiedział premier.

Jesteśmy dumni z naszej polityki promocji rodzin, w których dzieci mogą być wychowywane w bezpieczeństwie i miłości, gdzie w spokoju mogą rozwijać swoje talenty. To element wielkiego planu budowy polskiego, solidarnego państwa dobrobytu - napisał Morawiecki. Premier zachęcił samorządy, "by promowały rodzinę, bo jest ona fundamentem przyszłości Polski".