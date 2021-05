Marszałek Kornel Morawiecki, założyciel "Solidarności Walczącej", został upamiętniony znaczkiem Poczty Polskiej, który trafił do obiegu w poniedziałek 3 maja, w 80. rocznicę jego urodzin - poinformowała we wtorek spółka. Wartość znaczka to 3,30 zł, a jego nakład wynosi 120 tys. sztuk.

"W poniedziałek, 3 maja br., Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy emisji +Kornel Morawiecki+. Walor trafia w ręce klientów i filatelistów dokładnie w 80. rocznicę urodzin założyciela +Solidarności Walczącej+" - poinformowała we wtorkowym komunikacie Poczta Polska. Jak dodano, autorem projektu jest spółka. Reklama Poczta Polska przekazała, że oprócz znaczka ukazującego postać Kornela Morawieckiego wydała też, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. Przedstawia ona zdjęcie, na którym marszałek senior otwiera pierwsze posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji. Poczta Polska poprzez emisję znaczka uhonoruje jedną z kluczowych postaci we współczesnej historii Polski i jej istotnego współtwórcę. Marszałek Kornel Morawiecki to symbol nieugiętości i bezkompromisowej walki o polską suwerenność. W swoich wypowiedziach podkreślał, że największą i niepodważalną wartość stanowi dobro naszego kraju i narodu. To przesłanie w sposób szczególny bliskie Poczcie Polskiej, jednej z najstarszych polskich instytucji, której losy od 463 lat nierozerwalnie splecione są z historią Polski - powiedział cytowany w komunikacie prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot. Będzie film o Kornelu Morawieckim. "Był jak bohater romantyczny" Zobacz również Kim był Kornel Morawiecki? Poczta Polska przypomniała, że Kornel Morawiecki zmarł w 2019 roku. "Był politykiem (poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji) oraz działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL. Z wykształcenia był fizykiem teoretycznym. W 1982 roku założył we Wrocławiu +Solidarność Walczącą+, antykomunistyczną organizację podziemną, która prowadziła szeroko zakrojone działania na rzecz polskiej suwerenności. W 2019 roku odznaczony został Orderem Orła Białego – najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym RP" - czytamy. Spółka przekazała, że w czerwcu 2017 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy emisji "Solidarność Walcząca". Walor został wydany z okazji 35-lecia istnienia tej organizacji. Poczta Polska jest największym operatorem pocztowym na rodzimym rynku. Spółka zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.