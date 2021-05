Jak poinformował prezes RARS, szczepionki, które w poniedziałek dotarły do kraju, będą "wychodzić od razu do punktów szczepień". AstraZeneca będzie na kilka tygodni rozłożona, bo to jest – niestety - tak, że jakbyśmy w tym tygodniu przeznaczyli cały 1 mln do dystrybucji do punktów szczepień, to później trzeba by po tych iluś tygodniach mieć kolejną gwarancję na 1 mln drugich dawek. Nie mamy jej, więc rozkładamy to na etapy - wyjaśnił.

Z informacji zamieszczonej na stronie gov.pl - która nie uwzględnia poniedziałkowej dostawy - wynika, że do Polski dotarło do tej pory w sumie 12 901 190 szczepionek przeciw COVID-19, z czego 12 628 420 trafiło już do punktów szczepień.

Według rządowych statystyk w Polsce wykonano dotąd około 11,9 mln szczepień przeciw COVID-19.

Cztery szczepionki przeciw COVID-19

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe. Preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.