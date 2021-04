Od 1 maja - zgodnie z decyzją rządu - mamy powoli wracać do normalności. Uczniowie powrócą do szkół, powoli będą otwierały się galerie handlowe, siłownie czy restauracje. Czy to dobry moment na luzowanie obostrzeń? Czy przygotowany plan to właściwy kierunek?

W Dzień Dobry TVN na ten temat rozmawialiśmy z dr. Pawłem Grzesiowskim, ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.