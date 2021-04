W czwartek na konferencji prasowej na Stadionie Narodowym premier mówił o promocji szczepień przeciw COVID-19. - W przyszłości chcemy mieć wypracowane takie mechanizmy, że jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć do punktu szczepień - to punkt szczepień dotrze do Polaka, dotrze do Polki w tym miejscu, gdzie będzie to konieczne - zapowiedział szef rządu.

Mamy coraz więcej szczepionek

Narodowy Program Szczepień staje się narodowym programem odpowiedzialności - podkreślił Mateusz Morawiecki. - Właśnie od tego, jak szybko będziemy w stanie zaszczepić, jak największą część Polaków, będziemy mogli pożegnać się z tą fatalną chorobą raz na zawsze i do tego zmierzamy szybkimi krokami, ale nic nas nie zwolni od odpowiedzialności - dodał premier.

Jak zaznaczył, "dzisiaj mamy coraz więcej szczepionek". - Chcemy zatem poprzez coraz większą liczbę kanałów dotarcia do obywateli te szczepionki móc aplikować - przekazał Morawiecki.

Premier podziękował za zaangażowanie medykom, służbom, które skonstruowały program szczepień, w tym szczepień mobilnych. - To jest bardzo ważne, żeby docierać ze szczepieniami wszędzie tam, gdzie one są oczekiwane, gdzie one są potrzebne - podkreślił.