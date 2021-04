Przekroczyliśmy 10,3 miliona wykonanych szczepień, to efekt przyspieszania naszego programu, oczywiście na tyle, na ile pozwalają dostawy - powiedział Michał Dworczyk.

W tej chwili średnie tempo szczepień jest na poziomie 200 tys. szczepień dziennie - mówił Dworczyk.

Opóźnienia w dostawach szczepionek

Opóźnienia w dostawach przełożą się na realizację programu szczepień - powiedział minister.

Szczepienia w pracy - od kiedy?

Planujemy szczepienia w zakładach pracy, od 4 maja ruszy rejestracja dla przedsiębiorców, którzy chcą się włączyć - powiedział na konferencji prasowej minister.

Pracodawca musi zebrać co najmniej 300 pracowników chętnych do szczepienia - zaznaczył szef KPRM.

Będzie decydowała kolejność zgłoszeń, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, że pilotaż szczepień w zakładach pracy zaczniemy 15 maja, musimy poczekać, aż unormuje się sytuacja z dostawami - dodał.

Jesteśmy przekonani, że szczepienia w zakładach pracy ruszą jeszcze w maju - stwierdził.

Dworczyk o punktach szczepień

Kolejny skutek mniejszych dostaw to opóźnienie w uruchamianiu kolejnych punktów szczepień. Mamy dziś ponad 6,5 tys. punktów szczepień populacyjnych. Prosimy samorządowców, którzy się niecierpliwią ws. kolejnych punktów szczepień, o wyrozumiałość - apelował Dworczyk.

Jest szereg miejsc w Polsce, gdzie nie ma tylu punktów szczepień i trzeba czekać na szczepienie trzy tygodnie - dodał.

Dziś mogą rejestrować się na szczepienia wszystkie osoby powyżej 46 roku życia - przypomniał Dworczyk.

System działa bez zakłóceń. Wszystkich państwa namawiamy do tego, żeby korzystać z tej możliwości, rejestrować się na szczepienia, a my będziemy z programem cały czas przyspieszać, jak tylko będą nam pozwalały na to dostawy szczepionek do Polski - oświadczył szef KPRM.

Podkreślił, że zaangażowanie punktów szczepień, personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek jest olbrzymie. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękujemy - dodał minister.