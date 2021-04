Partia jest dystrybuowana przez sieć sklepów "Lidl" w Polsce a została wyprodukowana przez Sokołów SA oddział w Czyżewie z terminem przydatności do spożycia do 4 maja 2021. Numer tej partii parówek to 11031, numer serii: C 10349134, a weterynaryjny numer identyfikacyjny 20134001 - podał GIS. Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności wydano ze względu na wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej "Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą" - przypomina i ostrzega GIS.

Firma wycofuje produkt z rynku

Po niezwłocznym powiadomieniu producenta, zakład uruchomił procedurę wycofania produktu z rynku. "Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania" - zapewnił Inspektor, a sama firma poinformowała odbiorców o konieczności zatrzymania dystrybucji, wycofania i poddania utylizacji partii w/w wyrobu. Główny Inspektor Sanitarny zaleca, by nie spożywać produktu "PIKOK PURE PARÓWKI Z SZYNKI 250 g" oznaczonego wskazanym w komunikacie numerem partii i terminem przydatności do spożycia. "W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" - apeluje GIS w ostrzeżeniu.