Szef KPRM przypomniał na konferencji prasowej, że w czwartek ruszają pierwsze punkty szczepień drive-thru. - Sukcesywnie – jestem przekonany, bo mamy takie sygnały z różnych regionów w Polsce - będą kolejne punkty działające uruchamiać szczepienia w tej formule, z czego bardzo się, oczywiście, cieszymy - zaznaczył minister.

Poinformował również, że "w poniedziałek ruszą w pilotażu punkty szczepień powszechnych". - Najpierw 16 punktów - w każdym województwie po jednym punkcie. Przypomnę, że to są punkty, w których wydajność szczepień w miejscowościach do 50 tys. to jest minimum 200 szczepień dziennie. W większych miejscowościach powyżej 50 tys. takie punkty muszą mieć co najmniej 0,5 tys. dziennie szczepień wykonywanych - podkreślił.

Dworczyk wyraził wdzięczność wobec wszystkim samorządowców, którzy się włączyli do tego programu. - 686 zgłoszeń łącznie napłynęło z samorządów. Te zgłoszenia były razem z NFZ weryfikowane. Ostatecznie z tych 686 zgłoszeń (...) zakwalifikowano 471 nowych punktów, które dołączą do ponad 6,5 tys. punktów już działających. Ponadto w 105 powiatach w Polsce za pośrednictwem wojewodów, NFZ będziemy tworzyć dodatkowe punkty szczepień powszechnych, czyli właśnie takie wydajne punkty szczepień tak, żeby każdy Polak - niezależnie od tego, czy mieszka w dużym mieście czy w bardzo małej miejscowości - miał łatwy dostęp do szczepień - powiedział szef KPRM.