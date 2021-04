Ale nawet jej przeforsowanie nie gwarantuje trwania większości rządowej w obecnym składzie, bo - jak zauważają nasi rozmówcy z- zdecyduje o tym ocena Jarosława Kaczyńskiego , czy koalicja nie zatraciła zdolności do dalszego reformowania kraju. To poczucie jest już obecne wśród koalicjantów PiS. Poziom nieufności między liderami jest tak wysoki, że trudno mi sobie wyobrazić, by w ciągu dwóch–trzech lat wydarzyło się coś istotnego reformatorsko - ocenia nasz rozmówca. Jeśli prezes Kaczyński zobaczy, że koalicja nie jest w stanie przeprowadzać realnych zmian, typu wdrożenie Nowego Ładu, jeśli z każdym głosowaniem będą problemy, to dużo łatwiej będzie mu podjąć decyzję o wcześniejszych wyborach - wskazuje nasz rozmówca z partii rządzącej.