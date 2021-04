Obostrzenia na majówkę?

Reklama

Myślę, że zbyt wcześnie jest oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam sposób, jak spędzaliśmy to dwa lata temu czy we wcześniejszych okresach, bo […] program szczepień jeszcze do okresu majowego nie zapewni nam zabezpieczenia populacyjnego. Trzeba więc się liczyć, że w tym okresie również będą obecne obostrzenia - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

O skali [obostrzeń] będziemy informować - dodał.

Dotychczasowe dodatkowe obostrzenia obowiązywały od 20 marca do 9 kwietnia. Teraz zostały przedłużone do 18 kwietnia. Zamknięte są hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, a także obiekty sportowe: m.in. baseny, korty tenisowe. Nauka dla wszystkich roczników odbywa się w trybie zdalnym. Od soboty na dwa tygodnie ograniczona została dodatkowo liczba osób placówkach handlowych i pocztowych do 1 os. na 20 m2, zamknięte zostały co do zasady żłobki i przedszkola, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, a także obiekty sportowe z wyjątkiem sportu zawodowego.