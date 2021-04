Konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości, na której miała się odbyć prezentacja Nowego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu ugrupowania planowano na sobotę 20 marca, ale wcześniej rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że ze względu na walkę z pandemią została ona przełożona. Zapowiedziała też, że o nowym terminie konwencji poinformuje w późniejszym terminie.

Kiedy poznamy szczegóły Nowego Ładu?

Wicerzecznik PiS w rozmowie z PAP zaznaczył, że kierownictwo ugrupowania nadal nie zdecydowało o terminie prezentacji programu. W tej chwili, ze względu na sytuację epidemiczną zarówno dla rządu jak i dla PiS najważniejszym tematem jest walka z pandemią. Kierownictwo PiS jeszcze nie zdecydowało, kiedy nastąpi prezentacja Polskiego Nowego Ładu - powiedział. Decyzja zostanie podjęta, gdy sytuacja związana m.in. z liczbą zachorowań zacznie się poprawiać. Na te chwilę trudno wyrokować, kiedy się to stanie. Miejmy jednak nadzieję, że Polacy zastosują się do apeli dotyczących przestrzegania obowiązujących obostrzeń i wkrótce liczba zakażeń zacznie spadać - dodał Fogiel.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki pod koniec marca również mówił, że prezentację Nowego Ładu jest uzależniana od poziomu zakażeń. Mam nadzieję, że wkrótce po świętach będzie to możliwe. Ale czy tak będzie, tego nikt nie wie - zaznaczył. Natomiast rzecznik rządu Piotr Müller wyraził niedawno nadzieję, że program będzie zaprezentowany na przełomie kwietnia i maja, ale i on przyznał, że termin prezentacji zależny jest od obniżenia liczby zachorowań.

Czym jest Nowy Ład?

Lider PiS Jarosław Kaczyński w niedawnej rozmowie z PAP wskazywał, że Polski Nowy Ład, jest to bardzo poważna propozycja dla społeczeństwa. Nasze dotychczasowe programy, to wszystko w jakimś sensie było rozwijaniem programu napisanego na jesieni 2008 r. Natomiast Polski Nowy Ład jest już nową jakością, i naprawdę warto go wprowadzić - powiedział Kaczyński.

Z kolei zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, program Polski Nowy Ład będzie zawierał przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii. W ramach programu rząd - jak informował Morawiecki - zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

Zgodnie z zapowiedzią ugrupowania, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia. (