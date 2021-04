Jeżeli przypominam sobie zachowanie ludzi w I fazie epidemii, na wiosnę, kiedy udało nam się stłumić epidemię do bardzo niewielkich rozmiarów, to ulice były puste. I to jest odpowiedź – powiedział krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych w Radiu ZET.

Jeżeli nadal widzi się osoby bez masek na twarzy, biegające po ulicy czy sklepie, jeżeli nadal jest podziemie organizujące imprezy – aż mi się wierzyć nie chce – na kilkaset osób, to włos na głowie się jeży – komentował prof. Horban.

Kiedy spadek liczby zakażeń?

Sytuacja powinna poprawić się mniej więcej za 2-3 tygodnie, wtedy będzie spadek liczby zakażeń – ocenił lekarz.

Limit 5 osób w kościele?

Być może należy to wprowadzić i o tym myślimy. Jest to brane pod uwagę – powiedział prof. Andrzej Horban o limicie 5 osób w kościele.

Decyzja może zapaść jeszcze dziś.

Lekarz mówił też o Wielkanocy.

Unikałbym zgromadzeń, unikałbym chodzenia do kościoła, jeśli nie jestem zaszczepiony – mówił prof. Horban.

Profesor był również pytany o święcenie koszyczka.

Można rozwiązać problem święcąc wszystko samemu, albo święcić na świeżym powietrzu – mówił ekspert.