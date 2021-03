W swoim wpisie na Twitterze prezydent stolicy podziękował za aparaturę, a także za owocną współpracę między Warszawą i Berlinem od początku pandemii oraz za 30 lat partnerstwa. Do wpisu Rafała Trzaskowskiego dołączony jest list do burmistrza Berlina Michaela Müllera z podziękowaniami.

List prezydenta Warszawy do burmistrza Berlina

"Darowizna, składająca się z 14 respiratorów i 300 pulsoksymetrów, która przed kilkoma dniami dotarła do Warszawy, stanowi duże wsparcie dla medyków warszawskiego Szpitala Bielańskiego, w którym od początku pandemii profesjonalną pomoc medyczną znalazło już 1400 pacjentów. Sprzęt medyczny, jaki otrzymaliśmy, jest dla nas szczególnie cenny, bo wiemy, że w Berlinie, jak w Warszawie sytuacja pandemiczna jest bardzo poważna, a mimo to, jak na prawdziwych przyjaciół przystało, postanowiliście podzielić się z nami aparaturą ratującą życie" - czytamy w liście Trzaskowskiego do burmistrza Berlina.

"Chciałbym na Pana ręce przekazać podziękowania dla wszystkich osób, zaangażowanych w przygotowanie i sfinalizowanie tej akcji, a szczególnie serdecznie dziękuję sekretarzowi Stanu panu Martinowi Matzowi, za nadzór nad realizacją wszystkich jej etapów" - napisał prezydent stolicy. Jak podkreślił, "bieżący rok jest szczególny pod względem wyzwań, jakie niesie ze sobą walka z epidemią, ale jest też wyjątkowy dla naszych stolic, świętujemy bowiem 30 rocznicę Umowy o Współpracy Partnerskiej pomiędzy Warszawą i Berlinem".

Zauważył przy tym, że "co prawda pandemia koronawirusa komplikuje obecnie jubileuszowe plany", ale wyraził jednocześnie nadzieję, że po zakończeniu programów szczepień sytuacja zdrowotna w obu krajach wróci do normy, co pozwoli z tym większą radością cieszyć się wspólnymi spotkaniami i przedsięwzięciami.