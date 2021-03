Biedronka

Reklama

Ponad 2200 sklepów sieci Biedronka będzie pracować od piątku 26 marca do niedzieli 28 marca do godz. 2, a ponad 120 całodobowo. Reszta placówek będzie czynna codziennie do 23.30 lub do północy. Szczegóły będą podawane na bieżąco na stronie biedronka.pl. W tych pełnych wyzwań czasach Biedronka ma jasny cel: dostarczać klientom produkty pierwszej potrzeby i robić to w sposób zapewniających maksymalny komfort i bezpieczeństwo, dzięki rozłożeniu wizyt klientów w sklepach na dłuższy czas ich otwarcia - czytamy w komunikacie prasowym sieci Biedronka.

Służy temu kolejna odsłona Akcji 24, czyli wydłużenie godzin pracy placówek sieci na terenie całej Polski, i elastyczne dostosowanie ich do potrzeb klientów. Biedronka po raz kolejny jako pierwsza sieć handlowa reaguje na sytuację pandemiczną panującą w tej chwili w naszym kraju, traktując to jako naszą powinność wobec klientów - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

Jednocześnie przypominamy, że najbliższą niedzielę 28 marca wszystkie sklepy sieci Biedronka będą otwarte, ponieważ zgodnie z przepisami przypada wtedy jedna z siedmiu niedziel handlowych zaplanowanych na ten rok, co dodatkowo pomoże zaplanować bezpieczne zakupy w najbliższy weekend.

Już od pierwszych dni pandemii sieć Biedronka robi wszystko, aby zakupy były komfortowe i bezpieczne. W każdym sklepie znajduje się płyn dezynfekujący lub zestawy rękawiczek jednorazowych, wyznaczone są strefy dystansu społecznego przy kasach, a same kasy są zabezpieczone osłonami z pleksi. O potrzebie zachowania dystansu i noszenia maseczek ochronnych Biedronka stale przypomina klientom komunikatami głosowymi emitowanymi regularnie w sklepach.

Lidl

200 z ponad 780 sklepów Lidla będzie działać całodobowo. Klienci, którzy chcą zrobić zakupy w godzinach nocnych, będą musieli zadzwonić do drzwi dzwonkiem znajdującym się przy wejściu, a pracownicy umożliwią klientom dokonanie zakupów - podaje portal dlahandlu.pl. System zacznie działać w nocy z piątku 26.03 na sobotę 27.03.

Netto

Netto wydłuża czas pracy sklepów w tygodniu przedświątecznym. Od 29 marca a 2 kwietnia większość sklepów będzie otwartych od godziny 6 rano do północy. Między 26 a 28 marca sklepy Netto będą czynne w godzinach 6–23. W Wielką Sobotę sklepy Netto będą czynne od 6 do 13.