"Otwarte kościoły najbardziej denerwują tych, którzy nigdy do nich nie wchodzą i wolą kpić z tych, którzy to robią. Spokojnie - dalej nie ma takiego obowiązku" - napisał Lis na Twitterze.

Reakcja Hartmana

"Hej! Co to za zgrywanie durnia?! Chodzą tam łykać zabobony i pławic się w pysze (bo my, chrześcijanie to jesteśmy sama miłość, nie to, co ta pogańska reszta), a potem zarażają innych. Nie udawaj, że wierzysz, że ktoś uwierzy, że nie rozumiesz. Jakiś odchył katolicki?" - skomentował tweet Hartman.