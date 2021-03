"Sieć Biedronka jako pierwsza w Polsce od poniedziałku 15 marca br. będzie sprzedawać certyfikowany test wykrywający przeciwciała SARS-CoV-2. Wyprodukowany przez szwajcarskie laboratorium PRIMA Lab test ma dokładność ponad 98 procent. Można go wykonać w warunkach domowych i za cenę znacznie niższą od laboratoryjnej: jedna sztuka to 49,99 zł" - czytamy w komunikacie.

Primacovid w Biedronce

Jeden klient może zakupić jednorazowo maksymalnie 3 sztuki testu Primacovid, podano również.

"Test Primacovid to tak zwany test serologiczny. Oznacza to, że pozwala wykryć, czy badana osoba wytworzyła przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19. Test jest wyjątkowo prosty w użyciu: do badania używa się małej próbki krwi, a czas oczekiwania na wynik to tylko ok. 10 minut. Najważniejsze jednak, że to bezpieczny, przebadany produkt renomowanej firmy. Producent, szwajcarska PRIMA Lab jest firmą certyfikowaną zgodnie z normami ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016, a sam test to certyfikowany wyrób medyczny (certyfikat CE). Jego dokładność wynosi 98,3%. Raporty ewaluacyjne Primacovid wskazują na czułość 98,92% dla IgG i 92,98% dla IgM w porównaniu do metody referencyjnej (ELISA). Swoistość łączna IgG i IgM wynosi 98,3%" - czyatmy dalej.

