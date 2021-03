"Gwarancje zatrudnienia to jedna z największych rozbieżności między związkami a rządem. My chcemy, żeby gwarancje były zapisane w ustawie. Rząd odmawia" - mówił Dominik Kolorz szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności dla RMF FM. "Mamy w zanadrzu wariant awaryjny, ale on jest "hardkorowy"" - podkreślił.

Ile wyniosą odprawy dla górników? Reklama Pakiety osłon socjalnych mamy uzgodnione. Odprawa dla górnika, który będzie chciał odejść z zawodu wyniesie najprawdopodobniej 120 tys. zł netto - mówił Kolorz w RMF FM. W 2049 roku zamykamy ostatnią kopalnię. Klamka zapadła i tu już nie ma dyskusji - powiedział. Wypadek w kopalni Mysłowice-Wesoła. Górnicy nie żyją Zobacz również Kolorz był pytany o umowę związkowców z rządem. Nikt nie zna na to odpowiedzi, rozmowy wyglądają sinusoidalne. Po wczorajszych rozmowach jestem lekkim optymistą - zaznaczył przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Nie wiem jak to będzie jutro. Rząd zobowiązał się do przygotowania dokumentu dot. przyszłości Śląska. Nie zrobił tego - zaznacza. To rząd nieudolną polityką klimatyczną i energetyczną doprowadza do zamknięcia branży, która zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy ludzi - powiedział w RMF FM Dominik Kolorz.