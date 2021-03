Rzymska gazeta kolejny spór na tle dostaw obiecanych preparatów nazywa "wojną szczepionkową". Jak dodaje, koncern Johnson & Johnson ogłosił, że nie może zagwarantować dostaw 55 milionów dawek, przewidzianych na drugi kwartał.

Brak poszanowania kontraktów?

Następnie - relacjonuje dziennik - po tym, gdy Komisja Europejska wyraziła irytację z tego powodu, firma zapewniła, że dotrzyma umów i dostarczy do końca roku do krajów UE 200 milionów dawek.

- Ten nowy przypadek braku poszanowania kontraktów sprawia, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen znalazła się pod jeszcze większą presją - konstatuje gazeta.

"Lodowata" reakcja UE?

Jednocześnie informuje o kolejnym aspekcie napięć wokół szczepionek, jakim jest porozumienie w sprawie produkcji rosyjskiego Sputnika V w fabryce na północy Włoch.

Ujawnia, że "wysłannicy Władimira Putina", czyli związanego z Kremlem Russian Direct Investment Fund od kilku tygodni pukają do drzwi najważniejszych włoskich firm farmaceutycznych "z walizeczką w ręku" i w poszukiwaniu fabryk gotowych produkować Sputnika. Obiecują w zamian za to "strumień pieniędzy". Taką gotowość wyraziła już firma z Monzy - dodaje gazeta, wyjaśniając, że zakład ten obiecał wyprodukować od czerwca 10 mln dawek. Według dziennika wyprodukowane we Włoszech szczepionki miałyby zostać przede wszystkim wysłane do Afryki.

Jak zaznacza się w artykule, Unia Europejska "lodowato" przyjęła informację o tym porozumieniu.