"Wszystkim Paniom życzę samych szczęśliwych dni – przez cały rok, nie tylko dzisiaj. Szczególne życzenia dla kobiet w mundurach Wojska Polskiego. Jest Was coraz więcej i każdego dnia z poświęceniem służycie Ojczyźnie. Dziękuję za Waszą służbę!" - napisał Błaszczak.

Reklama

Ile kobiet w Wojsku Polskim?

Szef MON przekazał, że w polskiej armii służy 8259 zawodowych żołnierek, co stanowi 7,49 proc. wszystkich zawodowych żołnierzy. Z kolei w Wojskach Obrony Terytorialnej jest 4085 kobiet (17,6 proc.).

Z okazji Dnia Kobiet MON zwraca uwagę na kobiety wojskowej służby zdrowia walczące z pandemią COVID-19. "Skuteczna walka z pandemią nie byłaby możliwa bez kobiet wojskowej służby zdrowia. Epidemia koronawirusa spowodowała, że znaleźliśmy się w bezprecedensowej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia" - podkreśla MON w przesłanym PAP komunikacie.

"Żołnierze kobiety i panie pracujące w cywilu, reprezentują różne specjalizacje medyczne i wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP. To właśnie one działają na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawirusa, niosą pomoc medyczną i psychologiczną, zaszczepiają wiarę w bezpieczną przyszłość, oddają krew i osocze. Z wojskową służbą zdrowia w czasie pandemii jest związanych ponad 4 tysiące kobiet" - przekazano.

Korpus medyczny liczy 773 kobiety żołnierzy. "Są to m.in. pielęgniarki, lekarki, ratowniczki medyczne i morskie, psycholożki, fizykobiochemiczki, farmaceutki, dodatkowo 205 żołnierzy kobiet spoza tego korpusu, bierze udział w zwalczaniu pandemii" - czytamy w komunikacie.

Z kolei w bezpośrednie działania związane z walką z COVID-19 zaangażowane są 32 kobiety żołnierze Żandarmerii Wojskowej. "W zwalczaniu koronawirusa uczestniczyło w sumie 3120 żołnierzy kobiet z Wojsk Obrony Terytorialnej, wykonywały między innymi badania i pobierały próbki na obecność SARS-COV-2, wspierały personel szpitali, placówek leczniczych, domów pomocy społecznej, pomagały weteranom i rodzinom medyków" - podkreślono.

Specjalne wideo o kobietach w wojsku

MON opublikowało także spot, w którym przedstawicielki Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, opowiadają o tym, co jest dla nich najważniejsze i najtrudniejsze w czasie pandemii, co dodaje im siły i energii do pracy, jak radzą sobie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.