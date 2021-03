- Problem jest ogromny. Jest kosztowny z ekologicznego, społecznego i ekonomicznego punktu widzenia - powiedział Richard Swannel, dyrektor ds. rozwoju brytyjskiej organizacji pozarządowej Wrap, współautor raportu "Waste Index", powstałego z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP).

Raport z 54 krajów

Zdaniem autorów raportu, "przedstawia on najbardziej kompleksowe dane dotyczące gromadzenia żywności oraz analizę i modelowanie danych, dotyczących odpadów żywnościowych".

Raport zawiera dane z roku 2019, zebrane z 54 krajów rozwiniętych i o niskich dochodach, dotyczące handlu detalicznego, restauracji i domów. Analiza wskazała, że rocznie 931 mln ton żywności jest wyrzucane na śmietnik (w raporcie uwzględniono części jadalne, a wykluczono niejadalne, takie jak kości czy muszle).

Według autorów raportu, wbrew powszechnemu przekonaniu, zjawisko marnotrawienia żywności dotyczy wszystkich krajów, niezależnie od poziomu ich dochodów. Stanowi to niewątpliwy kontrast do szacunków ONZ, według których prawie 700 milionów ludzi na całym świecie cierpi głód, a trzy miliardy nie ma dostępu do zdrowej żywności.

Problem nie tylko bogatych krajów

- Do tej pory marnotrawstwo żywności było postrzegane jako problem bogatych krajów - powiedziała Clementine O'Connor, współautorka raportu. - Ale nasz raport pokazuje, że w każdym kraju, w którym dokonano pomiaru, problemem są odpady domowe.

O'Connor uściśliła, że na 121 kilogramów żywności marnowanej każdego roku na jednego mieszkańca Ziemi, 74 kilogramy, czyli grubo ponad połowa, jest tracone na poziomie gospodarstwa domowego.

W raporcie wyszczególniono, że biorąc pod uwagę całą żywność dostępną dla konsumentów na świecie, 11 proc. jest wyrzucane na poziomie gospodarstwa domowego, 5 proc. marnuje się w restauracjach, a 2 proc. w punktach sprzedaży detalicznej.

Odpady uwalniają metan

- Gdyby marnotrawstwo i straty żywności były krajem, byłby to trzeci co do wielkości emitent gazów cieplarnianych na świecie - tłumaczył obrazowo Swannel.

- Musimy naprawić system żywnościowy, jeśli chcemy stawić czoła zmianom klimatycznym, a jednym z priorytetów jest radzenie sobie z odpadami - dodał i wytłumaczył, że odpady żywnościowe podczas rozkładu uwalniają metan, silny gaz cieplarniany.