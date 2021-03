Teraz ponad 15,5 tys. łóżek jest zajętych, ponad 1500 osób pod respiratorami i te liczby rosną. Faktycznie rozważamy pewne obostrzenia, o charakterze regionalnym. Raczej nie będziemy dokonywać obostrzeń o charakterze ogólnopolskim – zapowiada minister.

Reklama

Lockdown?

Dopytywany o lockdown tam, gdzie jest największa liczba zakażeń, Gość Radia ZET odpowiada, że jest to wariant brany pod uwagę. - Decyzja o tym czy miałoby to mieć charakter powiatowy czy wojewódzki – jeszcze przed nami – komentuje Müller. Zakaz przemieszczania się? - Absolutnie, takich rozważań nie ma i nie będzie – mówi rzecznik rządu.

Dopytywany o to, czy rząd zaszczepi się poza kolejką, Piotr Müller odpowiada, że faktycznie Rada Medyczna złożyła taki wniosek, ale zapewnia, że rząd nie ma takich planów.

Chińskie szczepionki

Polska kupi chińskie szczepionki? - Wariant, który jest brany pod uwagę tylko w sytuacji, gdy faktycznie dokumentacja medyczna, wszelkie procedury zostaną zachowane. Wykluczyć nie możemy, stąd rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Chin – komentuje rzecznik rządu. Dodaje, że deklaracja ze strony chińskiej o możliwości zakupu istnieje.

Pytany o spór w rządzie dot. szczepionek z Chin, Piotr Müller zapewnia, że „nie ma różnicy zdań”. - Min. Niedzielski jasno powiedział, że warunkiem jest to, żeby produkt był bezpieczny i tak samo uważa cała reszta rządu, ale równolegle do badania produktu trzeba podejmować działania – tłumaczy Gość Radia ZET. – Później pojawiłby się zarzut, że okazuje się, że chińska szczepionka jest bezpieczna a my gdzieś daleko w kolejce. Działania należy podejmować równolegle – mówi minister.